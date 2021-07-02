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Глава Карелии назвал лауреатов премии «Сампо»-2021

Новости. Общество
14:46, 03 Июля 2021
фото: со страницы главы Карелии Артура Парфенчикова

В этом году премию «Сампо» присуждена деятелям литературы и искусства за достижения в области профессионального мастерства, сообщил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии на своей странице в соцсети написал, что в этом году лауреатами премии «Сампо» стали:

Писатель Ирина Никитина, автор книг «Полцарства за коня», «Подружись с драконом», «Мы верим в сказки», «Счастливый остров детства», «Забытая сказка или Путешествие с белой цаплей» – за вклад в развитие детского чтения;

художник-модельер Ирина Порошина – за создание коллекции костюмов «Калевала» и «Карелия»;

- авторский коллектив Центра народного творчества и культурных инициатив республики – за проект «Карелия музыкальная»;

- ансамбль исполнителей Театра кукол – за спектакль по мотивам сказки А.С. Пушкина «О рыбаке и рыбке»;

- творческий коллектив Национального театра Карелии – за спектакль на вепсском языке «Дом окнами в поле» /«KODI IKNOIL PÖUDOLEPÄI».

Артур Парфенчиков поздравил обладателей премии «Сампо» и пожелал им новых творческих побед, а зрителям и читателям – ярких впечатлений!

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
nae
2021-07-03 15:25:41
Молодцы!

P.S. Хоть какая то приятная новость.
театральный критик
2021-07-03 15:09:56
агрекалчнутые интелехтуалы в пролете как обычно со своими читками и ужимками.
Гость
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