Глава Карелии назвал отрасли промышленности, переживающие «ренессанс» благодаря санкциям

Санкционное давление и ограничения импорта привели к росту выпуска импортозамещающей продукции в Карелии.

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков в программе «Сказано в сенате» на телеканале «Вместе. РФ».

«Ряд отраслей в условиях санкционного давления переживает сейчас ренессанс, они ориентированы на активное импортозамещение», — сказал руководитель региона.

По его словам, одной из отраслей, где в 2022 году увеличилс выпуск продукции для замещения импортных аналогов, стало литейное производство. В прошлом году оно выросло в 2 раза.

«Очень много новых изделий мы освоили. Если в позапрошлом году было всего 3 изделия новых, то в прошлом году — 12. И это практически все — импортозамещние. Например, создание корпусов двигателей. И это самые различные направления машиностроения, судостроения, тепловозостроения и так далее. Надеемся, что в этом году рост будет еще больше», — сказал руководитель региона.

Также в числе, по его словам, в условиях санкций активно развивается импортозамещение в металлообработке, производстве пожарных роботов, рыбных кормов и ряде других отраслей.