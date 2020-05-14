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Глава Карелии назвал условия для работы ателье, фотостудий и ремонтных мастерских

Новости. Общество
08:05, 15 Мая 2020
фото: pixabay
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Руководитель республики Артур Парфенчиков уточнил условия предоставления услуг населению на всей территории региона в период пандемии коронавируса.

Глава Карелии подписал распоряжение, где прописаны требования, которые должны выполнять предприятия, оказывающие услуги населению. Это касается, к примеру, швейных и обувных ателье, фотостудий, ремонтных мастерских и других предприятий, сообщается на сайте правительства.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги, требующие присутствия людей, сегодня необходимо обеспечить соблюдение в своих помещениях "масочного" режима. Одномоментно там должен находиться только один посетитель на 20 кв. метрах площади. При скоплении очереди нужно организовать ожидание с соблюдением принципа социального дистанцирования в 4 метра, для входной зоны - организовывать ожидание на улице. При входе необходимо определить место обработки рук антисептиками.

Напомним, глава Карелии проведет 18 мая круглый стол с предпринимателями онлайн.

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Комментарии

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новый
2020-05-15 09:44:13
В новых штанах посетить фотостудию стоит всенепременно. Штаны сфотографировать и выложить в интернет. Не пиджаки, а исключительно штаны.
Asu
2020-05-15 09:38:41
Откуда цифра в 4 метра взялась? Чье изобретение? Китай и запад про 1.5 метра говорят как оптимальное расстояние.
Zim
2020-05-15 09:32:49
А почему, тут все завязано только на посетителей, а если в цеху сидят, 10-15 человек, и целый день работаю вместе, без приема клиентов, им что не надо соблюдать масочный режим социальную дитанцию в 4 метра? В чем тут логика? Почему в помещении может находится только один клиент, но не запрещено тут же рядом, быть 10 работникам?
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