Глава Карелии назвал условия для работы ателье, фотостудий и ремонтных мастерских

Руководитель республики Артур Парфенчиков уточнил условия предоставления услуг населению на всей территории региона в период пандемии коронавируса.

Глава Карелии подписал распоряжение, где прописаны требования, которые должны выполнять предприятия, оказывающие услуги населению. Это касается, к примеру, швейных и обувных ателье, фотостудий, ремонтных мастерских и других предприятий, сообщается на сайте правительства.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги, требующие присутствия людей, сегодня необходимо обеспечить соблюдение в своих помещениях "масочного" режима. Одномоментно там должен находиться только один посетитель на 20 кв. метрах площади. При скоплении очереди нужно организовать ожидание с соблюдением принципа социального дистанцирования в 4 метра, для входной зоны - организовывать ожидание на улице. При входе необходимо определить место обработки рук антисептиками.

Напомним, глава Карелии проведет 18 мая круглый стол с предпринимателями онлайн.