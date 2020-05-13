Глава Карелии проведет круглый стол с предпринимателями онлайн

Глава республики Артур Парфенчиков объяснит представителям бизнеса, как работать в условиях пандемии коронавируса.

Руководитель региона сообщил на своей странице в "ВКонтакте", что 18 мая готов к общению с местными предпринимателями.

"Друзья, мне поступает немало предложений о том, как можно организовать безопасную работу наших предприятий в условиях пандемии, в том числе и тех ОКВЭД, с которых ограничительные меры пока не сняты. Я открыт для диалога, и готов рассмотреть любые рациональные идеи. Поэтому в понедельник, 18 мая, вновь проведем круглый стол с нашими предпринимателями. В режиме видеоконференцсвязи вместе обсудим все предложения, а также меры поддержки для нашего бизнеса", – пишет Артур Парфенчиков.

Круглый стол пройдет в социальной сети. Начало мероприятия в 15.00.

Ранее глава Карелии рассказал, какие сферы деятельности после ослабления ограничительных мер из-за коронавируса останутся под запретом.