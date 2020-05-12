Глава Карелии рассказал, какие сферы деятельности останутся под запретом

Артур Парфенчиков во время "прямой линии" 12 мая озвучил список сфер деятельности, которые не будут работать, пока в республике не улучшится эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.

Несмотря на завершение нерабочих дней в стране, президент России Владимир Путин продлил особые полномочия глав регионов принимать решения по введению особых режимов на своих территориях в зависимости от объективной ситуации на местах.



"Мы приостанавливаем на территории республики на период угрозы коронавирусной инфекции деятельность в области искусства и организации развлечений, в области демонстрации кинофильмов, деятельность музеев, зоопарков, деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, физкультурно-оздоровительную, деятельность санаторно-курортных организаций (прорабатываем вопросы, по всей видимости, с 1 июня мы эту деятельность откроем при соблюдении определенных условий), организацию конференций и выставок, предоставление услуг дневного ухода за детьми", – отметил глава Карелии.



Также под запретом остаются кафе и магазины, осуществляющие розничную торговлю.



По словам заместителя премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрия Родионова, "объекты общественного питания, розничной торговли, туристического показа, средств размещения остаются в тех же правовых рамках, которые были предусмотрены ранее".