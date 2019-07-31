Глава Карелии назвал условия приватизации госпакета акций "Кареллеспрома"

Правительство Карелии пойдет на приватизацию государственного пакета акций лесопромышленного холдинга "Кареллеспром" при условии, что потенциальный покупатель гарантирует миллиардные инвестиции в развитие компании, рост налоговых платежей и лесовосстановление.

Об этом заявил сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков на заседании правительства при обсуждении прогнозного плана приватизации государственного имущества на 2020-2022 годы.

Правительство планирует включить в перечень приватизируемого имущества свой пакет акций "Кареллеспрома" в размере 44%.

В какую сумму правительство оценило свой пакет акций, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".