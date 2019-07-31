Глава Карелии назвал условия приватизации госпакета акций "Кареллеспрома"

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Правительство Карелии пойдет на приватизацию государственного пакета акций лесопромышленного холдинга "Кареллеспром" при условии, что потенциальный покупатель гарантирует миллиардные инвестиции в развитие компании, рост налоговых платежей и лесовосстановление.
Об этом заявил сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков на заседании правительства при обсуждении прогнозного плана приватизации государственного имущества на 2020-2022 годы.
Правительство планирует включить в перечень приватизируемого имущества свой пакет акций "Кареллеспрома" в размере 44%.
В какую сумму правительство оценило свой пакет акций, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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