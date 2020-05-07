Глава Карелии назвал возможные сроки открытия ресторанов и кафе

Кафе, рестораны и другие заведения общественного питания не откроются в Карелии раньше июня-июля, но даже этот срок пока под вопросом.

Такой вывод следует из заявления главы Карелии Артура Парфенчикова в ходе "Прямой линии" на официальной странице правительства Вконтакте.

"Никогда не говори: "Никогда". Возможно, действуя поэтапно… Какие-то послабления, формы работы общепита будут найдены, но, я думаю, что это не решение мая месяца. Наверное, все-таки будем смотреть на ситуацию, июнь-июль - будем к этому двигаться", - сказал губернатор. Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации при соблюдении которых возможно возобновление работы общепита. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".