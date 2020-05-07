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Глава Карелии назвал возможные сроки открытия ресторанов и кафе

Новости. Экономика
16:26, 07 Мая 2020
фото: © Александр Уткин/ТАСС
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Кафе, рестораны и другие заведения общественного питания не откроются в Карелии раньше июня-июля, но даже этот срок пока под вопросом.

Такой вывод следует из заявления главы Карелии Артура Парфенчикова в ходе "Прямой линии" на официальной странице правительства Вконтакте.

"Никогда не говори: "Никогда". Возможно, действуя поэтапно… Какие-то послабления, формы работы общепита будут найдены, но, я думаю, что это не решение мая месяца. Наверное, все-таки будем смотреть на ситуацию, июнь-июль - будем к этому двигаться", - сказал губернатор.

Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации при соблюдении которых возможно возобновление работы общепита. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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новый
2020-05-07 18:07:14
Да какая разница. У людишек все равно теперь нет денег шастать по ресторанам, а у сопляков для ночных клубов тем более. Вирус всех уровнял.
Os
2020-05-07 16:46:36
Про общественный транспорт сказал, что не будет, а про режим самоизоляции не сказал, точно он 12 числа завершиться, или продлит, можно было и заранее сказать, как Собянин.
Женя
2020-05-07 16:40:10
Сегодня , на Россия-24, известный советский профессор сказал что маски на улице носить не надо, а "профессор перестройки" Мясников, на этой же программе, через пять минут , говорит носить обязательно.... ежели даже врачи разобраться не могут что это за вирус, так о чём говорить ещё, раньше Нового года ничего не устаканится, это ясно, лишь бы ещё какой-нибудь вирус " не придумал" Всевышний!
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