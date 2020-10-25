890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся в городе бумажников в Карелии (ФОТО) 1
25.10.2020 19:02
Автобус с туристами перекрыл федеральную трассу в Карелии 2
25.10.2020 13:46
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО) 13
25.10.2020 15:18
Стало известно, сколько заработал Хабиб Нурмагомедов за свой последний в карьере бой 4
25.10.2020 20:40
Здание Музея Карельского фронта до сих пор не сдано в эксплуатацию 2
25.10.2020 16:06

Глава Карелии: "Никто штрафами экономику не поднимет"

Новости. Общество
11:13, 26 Октября 2020
фото: страница правительства РК Вконтакте
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков ответил на появившиеся в соцсетях претензии жителей республики, которые считают, что с помощью штрафов за несоблюдение "коронавирусных" правил власти хотят пополнить бюджет.

Об этом он рассказал в ходе "Прямой линии" на странице правительства республики Вконтакте.

По словам губернатора, власти не рассматривают штрафы, как источник пополнения бюджета.

"Никто никогда штрафами экономику не поднимет, какими бы большими по сумме они ни были. Штрафы – это всегда стерилизация денег из экономики. Лучше пусть на эти деньги человек пойдет, что-то купит, предприниматель что-то сделает. Штрафы – это вынужденная мера, которая направлена на обеспечение правопорядка… Раз не доходит убеждение, приходит принуждение. Оно вынужденное. И предполагать, что мы заинтересованы в каком-то объеме штрафов…Мы заинтересованы в том, чтобы был порядок", - заявил Парфенчиков.

На какие суммы штрафуют нарушителей мер профилактики коронавируса, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-10-26 11:36:23
Так если по-другому никто экономику поднять в регионе никто не может , может начать штрафовать высоких чиновников и дело пойдёт . :)
протестанутый
2020-10-26 11:22:44
Трактирщики с продавцами китайских штанов должны протестануть и обьявить забастовку.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.10.2020, 15:18
Три троллейбуса превратились в автохлам после ДТП в Петрозаводске (ФОТО)
23.10.2020, 12:22
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике
22.10.2020, 16:15
Бумажные квитанции за коммунальные услуги уходят в прошлое
23.10.2020, 14:42
Максим Мазуровский: "Вы всё валите на вирус, ничем не занимаетесь, кроме как кричите о нём ежедневно" (ВИДЕО)
21.10.2020, 18:54
Мэр Петрозаводска заболела коронавирусом
23.10.2020, 12:43
Стало известно состояние заболевшей коронавирусом главы Петрозаводска

Чтиво

23.10.2020 12:45
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Не тратьте деньги зря 1
21.10.2020 11:34
Живодеры выбирают слабых 2
19.10.2020 12:42
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»