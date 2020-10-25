Глава Карелии: "Никто штрафами экономику не поднимет"

Глава Карелии Артур Парфенчиков ответил на появившиеся в соцсетях претензии жителей республики, которые считают, что с помощью штрафов за несоблюдение "коронавирусных" правил власти хотят пополнить бюджет.

Об этом он рассказал в ходе "Прямой линии" на странице правительства республики Вконтакте.

По словам губернатора, власти не рассматривают штрафы, как источник пополнения бюджета. "Никто никогда штрафами экономику не поднимет, какими бы большими по сумме они ни были. Штрафы – это всегда стерилизация денег из экономики. Лучше пусть на эти деньги человек пойдет, что-то купит, предприниматель что-то сделает. Штрафы – это вынужденная мера, которая направлена на обеспечение правопорядка… Раз не доходит убеждение, приходит принуждение. Оно вынужденное. И предполагать, что мы заинтересованы в каком-то объеме штрафов…Мы заинтересованы в том, чтобы был порядок", - заявил Парфенчиков. На какие суммы штрафуют нарушителей мер профилактики коронавируса, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".