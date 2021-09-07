Глава Карелии о погибшем руководителе МЧС России: «Ушел из жизни сильный, волевой человек»

Артур Парфенчиков выразил соболезнования родным и близким министра чрезвычайных ситуаций России Евгения Зиничева

«Сегодня пришло сообщение о трагической гибели главы МЧС России Евгения Зиничева. В это трудно поверить — ему было всего 55 лет. Еще недавно Евгений Николаевич приезжал в Карелию и очень помог нам в борьбе с лесными пожарами.



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Ушел из жизни сильный, волевой человек. Он погиб, исполняя свой служебный долг, спасая жизнь другого человека. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким Евгения Николаевича», — пишет глава Карелии на своей странице в соцсети.

Напомним, погибший на учениях в Норильске глава МЧС Евгений Зиничев пытался спасти оператора телеканала, сорвавшегося со скалы во время съемки репортажа.