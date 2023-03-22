Глава Карелии объяснил, почему он против обязательного ношения медицинских масок

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом пока позволяет не водить обязательное ношение масок, считает глава Карелии Артур Парфенчиков.

Об этом он сообщил сегодня на заседании правительства.

«Мы посмотрели аналитику, особенно, по тяжести последствий. Я думаю, что на данном этапе, наверное, не надо вводить императивный порядок ношения масок… В целом ситуация с последствиями позволяет нам воздержаться от этих достаточно жестких мер…», — сказал глава республики.

По его мнению, пожилым людям можно рекомендовать надевать маски в местах скоплениях людей, но на улице это излишне.

«Пожилая женщина по улице идет в маске, никого нет. Наверное, это конечно, излишне… Я конечно, не врач, но исходя из той информации, которую я получаю от врачей, на улице достаточно сложно получить заражение в такой ситуации. Наверное, здесь маску можно снять и, наоборот, подышать свежим воздухом. Это будет способствовать минимизации возможности заражения… Но когда пожилой человек заходит в магазин, общественный транспорт, мы должны нашим старшим товарищам рекомендовать маски носить», — пояснил Парфенчиков.

Он допустил возвращение масочного режима в случае ухудшения ситуации.

«Давайте буде мониторить ситуацию. Конечно, если она будет ухудшаться, особенно, если мы увидим некие мутации, которые будут угрожать здоровью и даже жизни, мы будем принимать соответствующие решения», — добавил руководитель региона.