Глава Карелии открыл телятник на 302 скотоместа

Артур Парфенчиков поучаствовал в открытии телятника в Олонецком районе Карелии.
Глава республики Артур Парфенчиков открыл новый телятник в Олонецком районе, сообщили в региональном Минсельхозе.
Телятник на 302 скотоместа принадлежит племенному хозяйству «Ильинское».
В нем разместили телят в возрасте до трех месяцев. Стоимость работ составила 50 миллионов рублей. В том числе, это средства бюджета Карелии.
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