Глава Карелии открыл телятник на 302 скотоместа

Артур Парфенчиков поучаствовал в открытии телятника в Олонецком районе Карелии.

Глава республики Артур Парфенчиков открыл новый телятник в Олонецком районе, сообщили в региональном Минсельхозе.



Телятник на 302 скотоместа принадлежит племенному хозяйству «Ильинское».



В нем разместили телят в возрасте до трех месяцев. Стоимость работ составила 50 миллионов рублей. В том числе, это средства бюджета Карелии.



