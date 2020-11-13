Глава Карелии отправил всех 4-классников республики на "дистант" из-за пандемии коронавируса

Артур Парфенчиков ввел новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса: с 16 ноября на дистанционный формат обучения переходят ученики 4-х классов.

Как отметил на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков, необходимо минимизировать случаи заболевания в образовательных учреждениях.

"Дети болеют не так тяжело, как взрослые, но могут заразить всю семью, в том числе и пожилых родственников, - сказал Парфенчиков. - Поэтому с 16 ноября на дистанционный формат обучения переходят ученики 4-х классов".

Глава напомнил, что сейчас в таком режиме уже учатся ребята 5-8-х и 10 классов. Однако, понимая, что данные меры могут быть излишними в небольших населенных пунктах, разрешается очное обучение в школах с численностью менее 300 учеников, если в районе складывается благоприятная эпидобстановка.

"Также с 16 ноября по 11 декабря дистанционно будут учиться студенты профессиональных учебных заведений. Они могут остаться в общежитиях и заниматься там. Образовательные организации должны предоставить им доступ к компьютерам. Практические занятия можно проводить в аудиториях, где будет находиться не более 10 студентов с учетом площади помещения и при соблюдении социальной дистанции", - отмечается в сообщении главы.