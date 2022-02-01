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Глава Карелии ответил на призывы закрыть все учреждения образования из-за коронавируса

Новости. Общество
16:16, 02 Февраля 2022
фото: © Алексей Бородин / ТАСС

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Власти Карелии пока не видят необходимости вводить полный локдаун в системе образования, но могут это сделать, если такое предложение поступит от врачей.

Об этом сообщил сегодня на совещании правительства глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, ему поступает много обращений от жителей республики, которые считают необходимым централизованно закрыть все учреждения образования из-за роста заболеваемости коронавирусом. Одновременно к губернатору обращаются противники локдауна.

«С учетом той ситуации, которая развивается, мы не видим необходимости принятия масштабных мер, в том числе, локдауна в сфере образования. Давайте каждый день слушать врачей, давайте выполнять предписания, максимально соблюдать меры индивидуальной защиты. Посмотрим, что будет в начале следующей недели… Если врачи поднимут руки и скажут, что мы видим необходимость локдауна, конечно, мы объявим, и соответствующие меры примем», — сказал Парфенчиков.

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