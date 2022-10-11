Глава Карелии ответил на вопрос, что делать мобилизованным с болезнями

Жители Карелии, которых призвали по мобилизации, но они считают, что не годятся для службы по состоянию здоровья, теперь зависят от решения министерства обороны.

Об этом написал глава республики Артур Парфенчиков своей подписчицы Вконтакте.

«Если мобилизировали больного, как теперь пройти доказать болезни?» — написала губернатору Ирина Макарьева.

«Это уже в зоне ответственности МО. Вот, чтобы таких случаев не было, мы и призываем пройти медосвидетельствование при нахождении в запасе», — ответил Парфенчиков.

Он напомнил, что все жители Карелии, пребывающие в запасе, сейчас могут пройти медицинские осмотры и изменить или подтвердить категорию годности к воинской службе. В каждом районе республики работают медицинские комиссии.

«По направлению из военкомата пройти осмотры можно до 1 ноября, без очереди, минуя регистратуру. Сделать это можно будет и позже, в индивидуальном порядке, но это займет больше времени и сил», — добавил глава республики.