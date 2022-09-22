Глава Карелии ответил, поедет ли он на Украину для участия в спецоперации

Артур Парфенчиков рассказал пользователям соцсети, поедет ли он служить в зону спецоперации.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков ответил на вопрос о своем участии в в спецоперации.

«Моя военно-учетная специальность командира взвода огневой поддержки, безусловно, очень востребована сейчас в зоне военных действий. Но мне уже 57 лет… Многовато для взводного. Если же Верховный Главнокомандующий примет решение, что мой опыт правоохранителя, участника КТО на Северном Кавказе важнее на определённом этапе, чем ответственность за республику, я сочту за честь бороться с бандеровским отребьем», - написал Артур Парфенчиков в ответе комментаторам.

Напомним, президент Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в России.