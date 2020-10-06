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Глава Карелии ответит жителям республики на вопросы по ситуации с коронавирусом

Новости. Общество
11:51, 07 Октября 2020
фото: © Управление пресс-службы Главы Карелии
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Артур Парфенчиков анонсировал прямую линию, темой которой станет ситуация с коронавирусной инфекцией.

Глава Карелии проведет очередную прямую линию в соцсети 8 октября.  

"Друзья, получаю от вас много вопросов по ситуации с коронавирусом в республике. В том числе вы спрашиваете, почему изменился формат ежедневной оперативной сводки. Обо всем подробно расскажу завтра во время прямой линии вместе с руководителем Роспотребназдора Карелии Людмилой Котович и министром здравоохранения Михаилом Охлопковым", – написал Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте"

Начало онлайн-трансляции 8 октября в 18.30.

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