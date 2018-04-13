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Новости. Экономика
10:17, 13 Апреля 2018

Глава Карелии ожидает "социальной ответственности бизнеса"

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Артур Парфенчиков призвал предпринимателей к ответным шагам после введения комплексной программы господдержки и пригрозил наказанием "тем, кто не услышит".

Он напомнил, что за последние месяцы власти республики приняли пакет законопроектов о налоговых льготах и имущественной поддержке, добились снижения тарифов на электроэнергию. В ответ правительство ожидает "социальной ответственности" бизнеса, в том числе прекращения практики выплаты зарплаты работникам "в конвертах".

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grigorjev
2018-04-13 10:56:46
Это малограмотный юрист, с окружением. Еще в марте я сообщил Москве: "Начало преступлению положил экс-глава Карелии А. Худилайнен, а продолжает черное дело - нынешний глава А. Парфенчиков. А. Парфенчиков не владеет знанием законов Карелии и лишен элементарного стыда...". Большой список нарушений в Карелии!
Мизантроп
2018-04-13 10:51:55
Цирк уехал, а шапито осталось. И набирает обороты!
gaudealis
2018-04-13 10:48:21
Так ты, Олегыч, депутантов ЗакСа и Петросовета опроси да поковыряй, у кого из них какой бизнес да кому они серые зарплаты платят. Особое внимание удели членам ЕР. И узнаешь много интересного.
Leopol'd
2018-04-13 10:46:34
Вот ведь мантру чиновники себе придумали... "Социальная ответственность бизнеса". Не существует ее!
Бизнес зарабатывает деньги (уставом оговорено), при этом отдает налоги. И уже на эти налоги, те самые чиновники обязаны строить социальные программы. Естественно, если бизнесмен хочет кому-то помочь, то это его право. Это ЕГО деньги!
А чиновники всё время с больной головы на здоровую перекидывают.
однозначно
2018-04-13 10:32:21
Хорошо пукать в своем кабинете - подчиненные всегда не заметят.
кир
2018-04-13 10:31:36
Согласно объявлений на деревьях и домах каждый член этого недоразвитого общества должен купить (продать) рога, перевести грузы и избавиться от алкоголизма и квартиры, которую отбирают "законно" у алкаша. Открыто действуют аферисты. Они даже не скрываются и дают телефоны.
Парфенчиков Артур хоть отдаленно догадывается кем и чем от правит?
Плейшнер
2018-04-13 10:21:44
А стоит ли ему чего то ждать??? И жителям Карелии от него ?

Глава Карелии сравнил сгоревших в Кемерове детей с мусорными урнами
08.04.2018, 13:23
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Комментарии: 0
Просмотры: 8825
Артур Парфенчиков
Фото страница Артура Парфенчикова ВКонтакте
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Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков привлек внимание федеральных журналистов неоднозначным высказыванием по поводу страшного пожара в Кемерове, жертвами которого стали 64 человека, включая свыше сорока детей.

Вчера, 7 апреля, на своей странице ВКонтакте, которую, по данным издания FlashNord, Парфенчиков ведет лично, он опубликовал пост об инспекционной поездке по уборке Петрозаводска.

«Пришлось сделать много замечаний работникам и представителям администрации торговых точек, магазинов, аптек и других учреждений в связи с большим количеством мусора, окурков ,переполненных урн рядом с указанными заведениями, - отметил глава региона. - И тут возникает вопрос, почему тогда нужно ждать прихода Главы Республики и его замечаний, почему не взять за правило чистоту вокруг места, где ты живёшь или работаешь? Работница одной аптеки, не дожидаясь прихода дворника (вопрос: когда дворник должен убирать территорию) за несколько минут навела идеальный порядок перед крыльцом своего учреждения. Правда, в соседней аптеке фармацевт ответила, что сообщит руководству, а уборка крыльца это не ее дело. Разные люди, разная культура, разное отношение».

Как замечает NEWSru.com, в ходе дискуссии с комментаторами поста Парфенчиков написал: «У неубранной урны перед аптекой и сгоревшими детьми в Кемерово корни и причины одни и те же, последствия только разные. Пофигизм, равнодушие и низкая культура».

Пользователи подчеркнули, что сравнивать жертв трагедии в Кемерове с урнами недопустимо. На это Парфенчиков ответил: «К сожалению, это корректные сравнения. И порядок можно наводить только в системе, когда есть неприятие и переполненной урны перед общественным учреждением, и перед нарушением правил пожарной безопасности в самом этом учреждении».

На данный момент указанная часть дискуссии к посту уже не отображается.
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