Глава Карелии ожидает "социальной ответственности бизнеса"

По теме
Загрузка...
Артур Парфенчиков призвал предпринимателей к ответным шагам после введения комплексной программы господдержки и пригрозил наказанием "тем, кто не услышит".
Он напомнил, что за последние месяцы власти республики приняли пакет законопроектов о налоговых льготах и имущественной поддержке, добились снижения тарифов на электроэнергию. В ответ правительство ожидает "социальной ответственности" бизнеса, в том числе прекращения практики выплаты зарплаты работникам "в конвертах".
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
По теме
Выбор читателей
06.04.2018, 06:40
10.04.2018, 13:16
09.04.2018, 14:40
12.04.2018, 16:45
Аналитика
10.04.2018 13:16
Тема недели
Прокуратура в суде огласила подробности, предшествующие страшной трагедии на Сямозере, унесшей в июне 2016 года жизни 14 детей.
09.04.2018 12:39
09.04.2018 09:40
05.04.2018 10:12
04.04.2018 14:05
Чтиво
11.04.2018 12:47
Личное мнение
Вынесенный Петрозаводским городским судом приговор в отношении Юрия Дмитриева актуализировал сразу целый спектр вопросов, которые накапливались в последние годы в адрес республиканской судебной системы.
05.04.2018 10:41
02.04.2018 11:57
02.04.2018 09:30
Медиа
11.04.2018 12:44
Опрос
Как вы отреагировали ли вы на очередной обвал рубля?
Комментарии