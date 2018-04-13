Глава Карелии ожидает "социальной ответственности бизнеса"

Артур Парфенчиков призвал предпринимателей к ответным шагам после введения комплексной программы господдержки и пригрозил наказанием "тем, кто не услышит".

Он напомнил, что за последние месяцы власти республики приняли пакет законопроектов о налоговых льготах и имущественной поддержке, добились снижения тарифов на электроэнергию. В ответ правительство ожидает "социальной ответственности" бизнеса, в том числе прекращения практики выплаты зарплаты работникам "в конвертах".

Подробности – в материале "Вестей Карелии".