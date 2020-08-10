Глава Карелии планирует пересмотреть стоимость строительства в Арктической зоне республики

Глава республики Артур Парфенчиков заявил о намерении изменить строительные индексы для арктических территорий региона с целью привлечения туда крупных застройщиков.

"В прошлом году нам уже удалось добиться повышения строительных индексов для республики. Благодаря такому решению, сметная стоимость возведения капитальных объектов стала реальной, поскольку в основе теперь лежат экономически обоснованные суммы. Естественно, это должно привлечь к аукционам и конкурсам на строительство серьезные компании, которые ранее отказывались от участия, понимая риски невыполнения договоров из-за разницы между расчетной стоимостью и реальной", - пояснил губернатор.

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