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Глава Карелии планирует пересмотреть стоимость строительства в Арктической зоне республики

Новости. Экономика
12:40, 11 Августа 2020
фото: Михаил Шкрыкин/Руна
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Глава республики Артур Парфенчиков заявил о намерении изменить строительные индексы для арктических территорий региона с целью привлечения туда крупных застройщиков.

"В прошлом году нам уже удалось добиться повышения строительных индексов для республики. Благодаря такому решению, сметная стоимость возведения капитальных объектов стала реальной, поскольку в основе теперь лежат экономически обоснованные суммы. Естественно, это должно привлечь к аукционам и конкурсам на строительство серьезные компании, которые ранее отказывались от участия, понимая риски невыполнения договоров из-за разницы между расчетной стоимостью и реальной",  - пояснил губернатор.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-08-11 14:35:34
Инвесторы придут и жысть наладится сама собой.
Люк
2020-08-11 14:17:34
Любые схемы "хороши", "чубайсики" на Луну собирались , триллионы планировали потратить, ну смех просто...
zanoza
2020-08-11 13:18:19
Подготавливается поле для строительный махинаций с бюджетными деньгами.
Сеня
2020-08-11 13:11:27
Хм. Суоярви в гавне утонуло , а "он" об Арктике чего то думает , однако . Лучше бы об Арбате вспомнил .
кир
2020-08-11 12:48:11
Сомневаюсь, что не на поводу олигархов.
Гость
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