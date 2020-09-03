Глава Карелии поделился планами развития ТОСЭР в республике

Артур Парфенчиков сообщил о результатах работы по созданию территорий опережающего социально-экономического развития в республике.

На заседании госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики Карелия Артур Парфенчиков рассказал о развитии экономики моногородов.

"Созданы три территории опережающего социально-экономического развития – Надвоицы, Кондопога и Костомукша, а также промышленный парк "Надвоицы". В этом году зарегистрированы 5 новых резидентов ТОСЭР с планируемым объемом инвестиций более 2-х млрд руб", - заявил он.

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