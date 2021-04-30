Глава Карелии показал, как испек куличи к Пасхе (ФОТО)

Артур Парфенчиков выложил в Сети фото с пасхальными куличами, которые сам испек.

Руководитель республики рассказал своим подписчикам в соцсетях, как готовится к празднованию Пасхи.

«Сегодня все мы пребываем в ожидании главного православного праздника Светлой Пасхи. Ожидаем и готовимся. Вот и я впервые решил попробовать самостоятельно испечь пасхальные куличи. Самое сложное оказалось - выбрать рецепт из многочисленных советов друзей и родственников. Такое ощущение, что выпечка получилась. Аромат напомнил бабушкины и мамины куличи!» - пишет глава Карелии на своей старнице в соцсети.

Ранее Парфенчиков испек лепешки к Дню народного единства.