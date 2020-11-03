Парфенчиков показал, какие он испек лепешки к Дню народного единства (ФОТО)

Глава Карелии приготовил сметанные лепешки с клюквой в честь Дня народного единства.

Сегодня утром Артур Парфенчиков поздравил всех с Днем народного единства и сообщил, что принял участие в конкурсе ягодных пирогов.

Глава рассказал рецепт приготовления сметанных лепешек с клюквой, сообщив, что до полной готовности лепешки должны потомиться в печи.

Посоветовал всем заваривать чай, накрывать на стол, а позже он выложит фото приготовленного блюда.

"Ну вот, друзья, как и обещал, фото простого, но вкусного блюда. Дополнением к нему – чай с карельскими травами и ложечкой меда, чистое здоровье! Такие лепешки можно и с молоком есть, кто как любит", - написал Парфенчиков в комментарии под фото лепешек и поинтересовался: какие пироги сегодня были на вашем праздничном столе, и призвал всех делиться в комментариях фотографиями.