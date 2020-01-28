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Глава Карелии пообещал отремонтировать разбитую дорогу "Педасельга – Ладва-Ветка"

Новости. Общество
13:02, 29 Января 2020
фото: ©vk.com/id419407976
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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о планах реконструкции региональной трассы в Прионежском районе.

По словам Парфенчикова, на плохое состояние дороги "Педасельга – Ладва-Ветка" местные жители неоднократно обращали внимание, требуя ремонта.

"Но латать асфальт или класть новый на такой дороге не просто бессмысленно – это все равно, что закапывать деньги, поэтому было принято решение о полной реконструкции. И первые 5 километров будем делать уже в этом году: субсидию предоставляет Федеральное дорожное агентство", - пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

Следующие 15 км трассы попали во второй этап реконструкции, запланированной на 2021 год.

"Обновим и 10 километров трассы "Оппола − Рускеала". В ближайшие годы планируется реконструкция и других сельских дорог в рамках новой госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", рассчитанной на период с 2020 по 2025 годы", - сообщил Парфенчиков.

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Комментарии

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zanoza
2020-01-29 13:38:05
Ну не зря же Дегтярёва в Дорожное управление пристроили, процесс пошёл :)
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