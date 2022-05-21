Глава Карелии пообещал помочь украинцам, выехавшим в Польшу, эмигрировать в Россию

Власти Карелии помогут беженцам Донбасса воссоединиться с семьями, которые выехали из Украины в Польшу или другие страны.

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Он поручил правительству республики составить список семей, которым нужна помощь с выездом.

«Мы будем способствовать тому, чтобы семьи воссоединялись. Будем решать не только через министерство иностранных дел, но и поможем материально через наш фонд. Нам сейчас сложно с территории Украины это сделать. Но вот если человек переехал в Польшу или в Молдавию, то этот вопрос уже можно решать», — сказал Парфенчиков.