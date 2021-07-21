Глава Карелии пообещал Путину локализовать все лесные пожары к вечеру субботы

К борьбе с огнем в республике приступили федеральный резерв Рослесхоза и подразделения Минобороны страны.

Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал президенту России Владимиру Путину локализовать все действующие в республике лесные пожары к вечеру субботы, 23 июля. Об этом губернатор заявил во время совещания с руководством страны, которое прошло накануне в режиме видеоконференции.

«С понедельника, собственно, мы начали локализацию пожаров, возникших на территории, – доложил Парфенчиков Путину. – На сегодняшний час у нас действует уже 31 пожар, и сегодня нам впервые за последнюю неделю удалось стабилизировать площадь пожаров, она сегодня уже не увеличилась и составляет 7200 гектаров. Я думаю, Владимир Владимирович, мы общими усилиями к вечеру субботы в целом закольцуем и локализуем все эти пожары. Тем более у нас, к сожалению, вот эта трехдневная передышка – похолодание, она с воскресенья опять переходит в увеличение температурного режима, который, по прогнозам метеорологов, сохранится и на конец июля, и на весь август».

Как сообщил губернатор, с воскресенья в Карелию начала поступать помощь из федерального центра и соседних регионов.

«На сегодняшний день у нас привлечены силы Архангельской и Мурманской областей в количестве 31 человека, силы федерального резерва Рослесхоза в количестве 25 человек, силы МЧС России в общем количестве 100 человек, шесть пожарных поездов, дополнительно привлекается еще 100 человек от Минобороны России», – рассказал Парфенчиков.