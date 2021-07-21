Реклама
Прислать новость
Две пассажирки пострадали после столкновения автомобилей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
Сегодня 09:30
Пассажир поезда показал, как горит Карелия (ВИДЕО) 1
Сегодня 07:00
Небольшие дожди придут в Карелию в четверг
21.07.2021 17:00
Заместитель главы Минприроды Карелии: «Сегодня просто идти навстречу огню нельзя» (ВИДЕО) 3
Сегодня 07:15

Глава Карелии пообещал Путину локализовать все лесные пожары к вечеру субботы

Новости. Общество
12:11, 22 Июля 2021
фото: kremlin.ru

К борьбе с огнем в республике приступили федеральный резерв Рослесхоза и подразделения Минобороны страны.

Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал президенту России Владимиру Путину локализовать все действующие в республике лесные пожары к вечеру субботы, 23 июля. Об этом губернатор заявил во время совещания с руководством страны, которое прошло накануне в режиме видеоконференции.

«С понедельника, собственно, мы начали локализацию пожаров, возникших на территории, – доложил Парфенчиков Путину. – На сегодняшний час у нас действует уже 31 пожар, и сегодня нам впервые за последнюю неделю удалось стабилизировать площадь пожаров, она сегодня уже не увеличилась и составляет 7200 гектаров. Я думаю, Владимир Владимирович, мы общими усилиями к вечеру субботы в целом закольцуем и локализуем все эти пожары. Тем более у нас, к сожалению, вот эта трехдневная передышка – похолодание, она с воскресенья опять переходит в увеличение температурного режима, который, по прогнозам метеорологов, сохранится и на конец июля, и на весь август».

Как сообщил губернатор, с воскресенья в Карелию начала поступать помощь из федерального центра и соседних регионов.

«На сегодняшний день у нас привлечены силы Архангельской и Мурманской областей в количестве 31 человека, силы федерального резерва Рослесхоза в количестве 25 человек, силы МЧС России в общем количестве 100 человек, шесть пожарных поездов, дополнительно привлекается еще 100 человек от Минобороны России», – рассказал Парфенчиков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Самуил
2021-07-22 14:11:11
Стало быть, "к вечеру субботы" всё догорит.(
Ваня
2021-07-22 13:56:37
Обещать , это наше! Тому кому он обещал, то же не привыкать обещать ..помним многие его обещания!?! К 2020 году ,к примеру, мы уже должны были иметь зарплату ......и не только
это....!?! И что!?
Off
2021-07-22 13:14:47
Поэтому он закрыл возможность комментировать , на своей странице Вконтакте . ))) Чтобы никто лишнего не сболтнул .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2021, 17:40
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.07.2021, 19:58
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  
19.07.2021, 16:57
В Карелии двое мужчин изнасиловали 38-летнюю женщину после пьяного застолья
19.07.2021, 11:11
«Ад около поселка Карелии»: пожар в Найстенъярви сняли на видео с борта самолета
21.07.2021, 09:56
Глава поселения Карелии о нашествии туристов: «Это просто ужас, что творится!»
19.07.2021, 16:38
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы»

Аналитика

Сегодня 10:50
Обществоведение
Срочные ПЦР-тесты на COVID-19 в «Клиниках на Чайкиной»
Если вы собрались в отпуск и вам срочно требуется ПЦР-тест, то «Клиники на Чайкиной» сделают его профессионально, с грамотно оформленным сертификатом.
Осторожно, стреляет! 5
Сегодня 10:17
Люди и монументы
20.07.2021 12:54
«Мы умоляли о помощи» 7
20.07.2021 07:48
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы» 12
19.07.2021 16:38
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 5
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 5
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»