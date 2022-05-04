Глава Карелии пообещал восстановить размытую дорогу к дачным кооперативам к полуночи (ВИДЕО)

В Прионежском районе бесхозную дорогу к четырем дачным кооперативам, отрезанным от большой земли из-за потопа, сделают по временной схеме.

По словам главы республики ртура Парфенчикова, одно из самых серьезных последствий стихии - размытие дороги к дачным кооперативам Нигишламбское, Эскулап, Волна, Нефтяник, Тепличный-1. Трасса оказалась без хозяина. Но власти республики восстановят проезд за свой счет.

«В рамках режима ЧС приняли решение: здесь нужно делать дорогу основательно. Будем ставить новую трубу. Окончательно работы будут произведены через 7-10 дней. Сейчас сделаем временную схему: засыплем камнем, грунтом. К полуночи планируем восстановить проезд», - сказал Артур Парфенчиков.

Напомним, в Прионежском районе владельцы дачных участков не могут выбраться из своих кооперативов из-за размытой дороги. Дачные кооперативы «Волна», «Нигишламба», а также «Импульс» отрезаны от трассы. Подтопление произошло также в кооперативе «Эскулап», который находится на 14-м км автодороги Петрозаводск - Лососинное. Там тоже грунтовую дорогу размыло ночью.