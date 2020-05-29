890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Минэка Карелии: "Жизнь продолжается, несмотря на коронавирус" 2
29.05.2020 12:00
Из горящего дома в Петрозаводске эвакуировали 12 человек
29.05.2020 11:57
Населенные пункты Карелии проверили на уровень радиации
29.05.2020 18:00
Маршрутчики Петрозаводска продолжают нарушать эпидемиологические правила (ФОТО) 12
29.05.2020 13:52
Число заболевших от коронавируса в Карелии увеличилось до 430 1
Сегодня 09:03

Глава Карелии поручил проверить состояние здоровья всех врачей, работающих с пациентами в пандемию

Новости. Общество
08:30, 30 Мая 2020
фото: © скриншот трансляции/страница вконтакте Артура Парфенчикова
Загрузка...

Глава республики Артур Парфенчиков призвал беречь здоровье врачей и медсестер.

Накануне руководитель региона провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с теми, кто работает в медучреждениях и оказывает помощь пациентам с коронавирусом и тяжелыми пневмониями. По мнению Артура Парфенчикова, врачи, имеющие хронические заболевания, сегодня не должны быть на передовой.

"Врачи и весь персонал наших ковид-центров и отделений находятся на переднем крае борьбы с инфекцией. То, что они сейчас делают, я назвал бы не только работой, а служением – людям и обществу. Конечно, при всех мерах предосторожности, случаи заражения все же не исключены. При этом люди с некоторыми заболеваниями, например, с сахарным диабетом, имеют бОльшие риски повышенной тяжести течения коронавирусной болезни. Поэтому дал поручение Минздраву проверить всех, кто оказывает непосредственную помощь пациентам. Считаю, что при наличии хронических болезней таких врачей следует перевести на другие участки работы. Мы должны беречь здоровье наших врачей и медсестер", - написал глава республики на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее главный санитарный врач Карелии дала прогноз, когда коронавирус уйдет из республики.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2020, 09:19
Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы
23.05.2020, 19:59
Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
24.05.2020, 16:13
Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии
23.05.2020, 12:01
Парфенчиков запретил жителям Карелии принимать гостей в период распространения COVID-19

Чтиво

29.05.2020 13:32
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая 3
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
29.05.2020 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
29.05.2020 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»