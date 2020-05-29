Глава Карелии поручил проверить состояние здоровья всех врачей, работающих с пациентами в пандемию

Глава республики Артур Парфенчиков призвал беречь здоровье врачей и медсестер.

Накануне руководитель региона провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с теми, кто работает в медучреждениях и оказывает помощь пациентам с коронавирусом и тяжелыми пневмониями. По мнению Артура Парфенчикова, врачи, имеющие хронические заболевания, сегодня не должны быть на передовой.

"Врачи и весь персонал наших ковид-центров и отделений находятся на переднем крае борьбы с инфекцией. То, что они сейчас делают, я назвал бы не только работой, а служением – людям и обществу. Конечно, при всех мерах предосторожности, случаи заражения все же не исключены. При этом люди с некоторыми заболеваниями, например, с сахарным диабетом, имеют бОльшие риски повышенной тяжести течения коронавирусной болезни. Поэтому дал поручение Минздраву проверить всех, кто оказывает непосредственную помощь пациентам. Считаю, что при наличии хронических болезней таких врачей следует перевести на другие участки работы. Мы должны беречь здоровье наших врачей и медсестер", - написал глава республики на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее главный санитарный врач Карелии дала прогноз, когда коронавирус уйдет из республики.