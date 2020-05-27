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Главный санитарный врач Карелии дала прогноз, когда коронавирус уйдет из республики

Новости. Общество
13:02, 28 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Людмила Котович рассказала об эпидситуации по коронавирусной инфекции.

По словам главного государственного санитарного врача Карелии, если оценивать эпидситуацию по республике (интенсивные показатели – заболеваемость на 100 тысяч населения), то она лучше, чем в Северо-Западном федеральном округе и России. При этом ситуация в Карелии остается напряженной в связи с тем, что есть очаговая заболеваемость в ряде районов.

"Очаги зарегистрированы в Олонецком и Беломорском районах. Они сегодня влияют на показатели распространения инфекции. Это уже немного другой показатель. Он считается за 8 дней, оценивается в динамике. Если он имеет тенденцию к стабилизации или снижению, то мы можем говорить об улучшении эпидемической ситуации. Но, к сожалению, на сегодняшний день этот показатель в республике выше единицы и держится уже неделю. Поэтому ситуация не совсем устойчивая, и говорить о том, что вышли мы или не вышли на плато, рано. Главное, чтобы всеми мерами, которые были введены в республике и еще будут вводиться дополнительно, если того потребует ситуация, не допустить пикового роста заболевания", - отметила Людмила Котович.

По мнению Котович, нам предстоит еще не один месяц жить в этой эпидемической ситуации, поэтому необходимо приспосабливаться и привыкать жить в данных условиях.

Подробнее о коронавирусе, пневмонии, тестах и вынужденных мерах из-за пандемии читайте в рубрике "Больной вопрос".

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