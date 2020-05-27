Главный санитарный врач Карелии дала прогноз, когда коронавирус уйдет из республики

Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Людмила Котович рассказала об эпидситуации по коронавирусной инфекции.

По словам главного государственного санитарного врача Карелии, если оценивать эпидситуацию по республике (интенсивные показатели – заболеваемость на 100 тысяч населения), то она лучше, чем в Северо-Западном федеральном округе и России. При этом ситуация в Карелии остается напряженной в связи с тем, что есть очаговая заболеваемость в ряде районов.

"Очаги зарегистрированы в Олонецком и Беломорском районах. Они сегодня влияют на показатели распространения инфекции. Это уже немного другой показатель. Он считается за 8 дней, оценивается в динамике. Если он имеет тенденцию к стабилизации или снижению, то мы можем говорить об улучшении эпидемической ситуации. Но, к сожалению, на сегодняшний день этот показатель в республике выше единицы и держится уже неделю. Поэтому ситуация не совсем устойчивая, и говорить о том, что вышли мы или не вышли на плато, рано. Главное, чтобы всеми мерами, которые были введены в республике и еще будут вводиться дополнительно, если того потребует ситуация, не допустить пикового роста заболевания", - отметила Людмила Котович.

По мнению Котович, нам предстоит еще не один месяц жить в этой эпидемической ситуации, поэтому необходимо приспосабливаться и привыкать жить в данных условиях.

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