Глава Карелии посетил Фестиваль охотничьих традиций

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Фестиваль охотничьих традиций проходит в Чалне.
В субботу, 25 мая, в Чалне проходит Фестиваль охотничьих традиций.
В программе праздника - конкурс поваров с дегустацией охотничьей похлебки, конкурсы охотничьих трофеев и собак охотничьих пород.
Для детей: квесты, мастер-классы, дог-шоу, деревянная мастерская, полоса препятствий.
На выставке собак гости познакомились с 80-ю представителями карело-финских, русско-европейских, западносибирских, восточносибирских лаек и русских гончих. На конкурсе поваров отведали охотничьей похлебки.
На фестивале побывал глава республики Артур Парфенчиков, сообщили в официальной группе правительства Карелии "Республика Карелия".
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