Глава Карелии посетил Фестиваль охотничьих традиций

Фестиваль охотничьих традиций проходит в Чалне.

В субботу, 25 мая, в Чалне проходит Фестиваль охотничьих традиций.

В программе праздника - конкурс поваров с дегустацией охотничьей похлебки, конкурсы охотничьих трофеев и собак охотничьих пород.

Для детей: квесты, мастер-классы, дог-шоу, деревянная мастерская, полоса препятствий.



Официальная группа правительства Карелии "Республика Карелия"

На выставке собак гости познакомились с 80-ю представителями карело-финских, русско-европейских, западносибирских, восточносибирских лаек и русских гончих. На конкурсе поваров отведали охотничьей похлебки.

На фестивале побывал глава республики Артур Парфенчиков, сообщили в официальной группе правительства Карелии "Республика Карелия".