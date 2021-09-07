Реклама
На выборах в Карелии начался прием заявлений о голосовании по месту нахождения
Сегодня 17:46
Полный список кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в Карелии
07.09.2021 16:03
Лахденпохский район - настоящие ворота в Карелию (ВИДЕО)
06.09.2021 09:15
Жители Медвежьегорского района помнят и берегут свою историю (ВИДЕО)
03.09.2021 07:56
Министерство социальной защиты Карелии окажет содействие в информировании избирателей, получающих социальные услуги на дому
01.09.2021 08:27
ЦИК Карелии получила избирательные бюллетени для досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания
31.08.2021 17:27
Участники видеонаблюдения на выборах получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями
31.08.2021 17:19
Суровая, непредсказуемая погода не сломила жителей Беломорского района (ВИДЕО)
31.08.2021 13:09
Костомукша – это гармоничное сосуществование природы и человека (ВИДЕО)
28.08.2021 12:55

Глава Карелии посоветовал населению поучиться зарабатывать у деревни «сельского юмора» Киндасово

Новости. Общество
15:08, 08 Сентября 2021
фото: © Центр народного творчества Республики Карелия / ВК

Новости партнеров

Карельская деревня Киндасово стала известна своими праздниками сельского юмора на всю Россию — в 2021 году ее посетили 8 тыс. туристов и этому могут поучиться жители других сельских территорий.

Об этом заявил глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Пряжинского района, где расположена деревня.

По словам губернатора, еще 3 года назад число туристов, приезжающий в Киндасово, было в несколько раз меньше.

«Я обещал 3 года назад, что если 3 тыс. туристов к вам приедет, мы будем делать дорогу. Приехало уже 8 тыс.», — сказал Парфенчиков.

По его словам, это обещание будет выполнено — поручение изыскать деньги на ремонт дороги он дал министерству транспорта Карелии.

Глава Карелии считает, что на примере Киндасово жители других деревень могут поучиться, как зарабатывать деньги. Организаторы праздника сельского юмора привлекли на развитие деревни около 8 млн рублей за счет различных грантов и других форм государственной поддержки. Кроме того, местные жители получили возможность зарабатывать на продаже продукции и услуг туристам.

«Можно сидеть и писать, что все плохо, деревни умирают и так далее. Это действительно проблема, надо помогать ее решать, а можно засучить рукава и вместе с правительством решать проблему конкретной родной деревни… Самый лучший опыт нужно транслировать, нужно учиться, нужно показывать людям, как можно жить, как можно зарабатывать», — сказал глава республики.

,

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Театраловед
2021-09-08 15:17:23
Это определит дальнейшую судьбу анны лопаткиной ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.09.2021, 18:15
В Петрозаводске начинается отопительный сезон
07.09.2021, 06:40
В Карелии губернаторский канал покажет «боевик» про Парфенчикова (ВИДЕО 18+)
06.09.2021, 11:33
Глава Минстроя Карелии прокомментировал досрочное начало отопительного сезона
05.09.2021, 11:42
Жители Карелии требуют включить отопление
05.09.2021, 11:23
Извращенец прячется в кустах у Дома бокса в Петрозаводске
01.09.2021, 14:29
В Финляндии выплачивают компенсации за побочные явления при вакцинации от ковида

Аналитика

Сегодня 16:45
Капитал
Пять работающих способов, которые устраняют боль в спине за 15 минут
Легче посчитать тех, кто не сталкивается с болью в спине после 18 лет, потому что их единицы — всего 5%.
Владимир Любарский: «И пришло время массовых арестов» 14
Сегодня 13:17
«Нашим детям негде заниматься» 5
Сегодня 10:15
Деньги на доску!
Сегодня 09:53
Много организаций — хороших и разных 9
07.09.2021 17:51
Вся аналитика

Чтиво

07.09.2021 17:10
Кофе со сливками
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
Новый пластический хирург клиники «Кивач» Арутюн Зиалян — о ринопластике без травм, тонких талиях без удаления ребер, природной асимметрии и липосакции у мужчин.
Деньги из камня 1
07.09.2021 08:57
Гостиница Пийпун Пиха в Сортавала — обзор, цены, отзывы
06.09.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»