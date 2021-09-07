Глава Карелии посоветовал населению поучиться зарабатывать у деревни «сельского юмора» Киндасово

Карельская деревня Киндасово стала известна своими праздниками сельского юмора на всю Россию — в 2021 году ее посетили 8 тыс. туристов и этому могут поучиться жители других сельских территорий.

Об этом заявил глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Пряжинского района, где расположена деревня.

По словам губернатора, еще 3 года назад число туристов, приезжающий в Киндасово, было в несколько раз меньше.

«Я обещал 3 года назад, что если 3 тыс. туристов к вам приедет, мы будем делать дорогу. Приехало уже 8 тыс.», — сказал Парфенчиков.

По его словам, это обещание будет выполнено — поручение изыскать деньги на ремонт дороги он дал министерству транспорта Карелии.

Глава Карелии считает, что на примере Киндасово жители других деревень могут поучиться, как зарабатывать деньги. Организаторы праздника сельского юмора привлекли на развитие деревни около 8 млн рублей за счет различных грантов и других форм государственной поддержки. Кроме того, местные жители получили возможность зарабатывать на продаже продукции и услуг туристам.

«Можно сидеть и писать, что все плохо, деревни умирают и так далее. Это действительно проблема, надо помогать ее решать, а можно засучить рукава и вместе с правительством решать проблему конкретной родной деревни… Самый лучший опыт нужно транслировать, нужно учиться, нужно показывать людям, как можно жить, как можно зарабатывать», — сказал глава республики.

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