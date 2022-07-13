Глава Карелии поздравил с юбилеем известного поэта и писателя

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил с 70-летием поэта, писателя, переводчика и журналиста Дмитрия Свинцова.

«Дмитрий Германович — один из основателей газеты „Петрозаводск“, автор нескольких поэтических сборников, первым в России перевел с французского поэта и прозаика Бориса Виана. Стихи нашего карельского поэта Яакко Ругоева на русском тоже можно прочесть в его переводе. Во всем дойти до сути и пропустить через себя — таков принцип Дмитрия Свинцова. Уважаемый Дмитрий Германович, желаю вам здоровья, энергии, вдохновения и такого же неугасаемого интереса к жизни!», — написал губернатор на своей странице Вконтакте.