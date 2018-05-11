Глава Карелии предложил довести дело "Невского пассажа" до мирового соглашения

Парфенчиков поддержал предложение ОНФ о создании нового органа для решения вопросов градостроительства.

Об этом глава республики Артур Парфенчиков сообщил на своей странице ВКонтакте. Он поддержал предложение о создании в Петрозаводске общественно-экспертного совета для обсуждения и решения наиболее актуальных вопросов градостроительства. Приоритетными для принятия решений, по его мнению, могут стать спорные городские объекты" "Биг Бен", "Невский пассаж" и стела "Город воинской славы".

"Есть судебное решение о сносе Биг Бена, но надо решить, как и где использовать эти часы в дальнейшем. Необходимо найти такое место для стелы "Город воинской славы", которое будет соответствовать ее статусу и архитектурному облику города, пожеланиям горожан, в первую очередь – ветеранов, - написал Парфенчиков. - По Невскому пассажу есть предложение с участием архитекторов, специалистов строительной сферы, опираясь на мнение всех жильцов дома, а, может, и жителей ближайших домов, подготовить несколько новых эскизов, которые бы удовлетворили всех и вывели стороны исполнительного производства на мировое соглашение. И чтобы это мировое соглашение исполнялось под общественным контролем. Альтернативы такому решению нет, так как и в юридическом формате новый проект торгового центра, а он может быть только новым, должен быть согласован всеми жильцами дома.

На площадке общественно-экспертного совета мы сможем максимально широко обсуждать такие темы. Это наш город, в благоустройстве и комфорте которого заинтересованы все".