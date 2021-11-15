Глава Карелии предложил отменить закон о господдержке биофармацевтической промышленности

Губернатор считает, что такая поддержка должна осуществляться на общих основаниях для всех инвесторов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил республиканскому парламенту признать утратившим силу региональный закон о государственной поддержке биофармацевтической промышленности. Напомним, этот закон был принят в республике в мае 2018 года по инициативе самого губернатора.

Однако сейчас в руководстве Карелии сочли, что такой нормативно-правовой акт региону не нужен. Как говорится в пояснительной записке к губернаторскому законопроекту, государственная поддержка биофармацевтической промышленности в республике осуществляется на общих основаниях и в тех формах, которые предусмотрены региональным законом о господдержке инвестиционной деятельности.