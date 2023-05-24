Глава Карелии присвоил почетные звания деятелям культуры республики

Артур Парфенчиков подписал указ о присвоении почетных званий и почетных знаков деятелям культуры Карелии.

Глава Карелии на своей странице в соцсети поздравил всех причастных с Днем работника культуры Карелии.

«И смех, и слезы, и любовь… Сколько эмоций мы испытываем в театре или на концерте, как переживаем за судьбу литературного героя или удивляемся неожиданному ракурсу на картине! И все это — благодаря таланту авторов, артистов, музыкантов, художников, музейных работников… Всех, кто делает нашу жизнь ярче, интереснее. Друзья, сегодня у вас праздник, День работника культуры Карелии. От души поздравляю и благодарю за верность выбранному делу», — написал Артур Парфенчиков.

Накануне праздника почетного звания «Заслуженный артист Республики Карелия» были удостоены артисты Музыкального театра Александр Ватолкин и Эдуард Демидов, артист Театра кукол Олег Романов. Звания «Заслуженный деятель искусств Республики Карелия» было присвоено главному дирижеру Музыкального театра Михаилу Синькевичу.

Кроме того, почетный знак «За вклад в развитие Республики Карелия» получили директор Музыкального театра Елена Ларионова, директор Театра кукол Любовь Васильева, артист Театра кукол Любовь Бирюкова.