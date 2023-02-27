Глава Карелии призвал общественников получать деньги из бюджета республики

Артур Парфенчиков напомнил о конкурсе проектов ТОС.

Руководитель региона на своей странице в соцсети рассказал о том, что осталось меньше 2 недель до окончания подачи заявок в конкурсе проектов ТОС. Победители, которых определит комиссия, получат финансирование из бюджета Карелии, а проекты можно будет реализовать до конца ноября.

«В прошлом году мы поддержали 174 ТОСа по самым разным направлениям. Новые детские площадки, скверы, зоны для семейного отдыха, отремонтированные колодцы, дороги — это заслуга наших инициативных и активных земляков. Они объединяются, чтобы сделать свой поселок, улицу лучше, комфортнее», — написал Артур парфенчиков.

Глава Карелии также отметил, что активных людей в республике становится все больше.