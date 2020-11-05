Глава Карелии призвал петрозаводчан обращаться в медучреждения по телефонам "горячих линий"

Артур Парфенчиков опубликовал телефоны "горячих линий" медучреждений Петрозаводска.

"Друзья, публикую телефоны горячих линий медучреждений Петрозаводска, куда можно обращаться, если возникли вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи, сроками тестирования на коронавирус, другими ситуациями, требующими разъяснений специалистов", - пишет Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Городская поликлиника № 1 – 89052999947

Городская поликлиника № 2 – 89658171072

Городская поликлиника № 3 – 89658171107, 89095719991

Городская поликлиника № 4, взрослая – 89214516525

Городская поликлиника № 4, детская – 89004577857

Городская детская поликлиника № 1 – 89004577908

Городская детская поликлиника № 2 – 89658171149

Поликлиника Детской республиканской больницы – 89643178182.

Звонить можно ежедневно с 16 до 19 часов.