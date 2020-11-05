890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске жители Старой Кукковки пожаловались на подкоп со стороны строителей многоэтажки (ФОТО) 7
Сегодня 12:43
Свинья съела откармливавшего ее на убой хозяина
05.11.2020 23:30
В Госдуму внесли законопроект о гарантиях экс-президентам 4
05.11.2020 20:40
Число умерших от коронавируса в Карелии увеличилось до 57 человек 2
Сегодня 09:05
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя-нарушителя, который чуть не сбил пешеходов (ВИДЕО) 4
Сегодня 12:18
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям 3
Сегодня 15:49

Глава Карелии призвал петрозаводчан обращаться в медучреждения по телефонам "горячих линий"

Новости. Общество
18:40, 06 Ноября 2020
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
Загрузка...

Артур Парфенчиков опубликовал телефоны "горячих линий" медучреждений Петрозаводска.

"Друзья, публикую телефоны горячих линий медучреждений Петрозаводска, куда можно обращаться, если возникли вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи, сроками тестирования на коронавирус, другими ситуациями, требующими разъяснений специалистов", - пишет Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Городская поликлиника № 1 – 89052999947

Городская поликлиника № 2 – 89658171072

Городская поликлиника № 3 – 89658171107, 89095719991

Городская поликлиника № 4, взрослая – 89214516525

Городская поликлиника № 4, детская – 89004577857

Городская детская поликлиника № 1 – 89004577908

Городская детская поликлиника № 2 – 89658171149

Поликлиника Детской республиканской больницы – 89643178182.

Звонить можно ежедневно с 16 до 19 часов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.11.2020, 12:21
Петрозаводчане интересуются у властей Петрозаводска, есть ли какая-либо логика при установке ограждений
04.11.2020, 21:40
В интернете появилось фото располневшей Анастасии Заворотнюк
04.11.2020, 14:10
Шесть автомобилей столкнулись на проспекте в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
02.11.2020, 10:28
Появились кадры с места страшного ДТП в Петрозаводске, где погибли три человека (ФОТО)
03.11.2020, 14:15
В список самых состоятельных граждан Финляндии попали четверо русских
05.11.2020, 11:14
Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю

Аналитика

05.11.2020 16:17
Капитал
Готов ли ваш иммунитет к вирусной атаке?
Каждый день поступает тревожная информация о числе заболевших коронавирусной инфекцией.
Дежавю 1
05.11.2020 15:43
Перемен требуют наши глаза! 6
05.11.2020 09:45
Батюшка, наденьте маску! 10
02.11.2020 11:17
Движение вверх
30.10.2020 15:25
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 8
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 12
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»