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Глава Карелии проголосовал по поправкам в Конституцию России

Новости. Общество
12:07, 26 Июня 2020
фото: © управление пресс-службы главы Карелии
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Сегодня Артур Парфенчиков принял участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации на своём избирательном участке в Индустриальном колледже Петрозаводска, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

"Сегодня я выразил свою позицию в отношении поправок в Конституцию России и поддерживаю предложенные изменения. Все они одинаково важны для нашего будущего. Более того, многие поправки я назвал бы долгожданными. Например, о гарантии территориальной целостности России, защите нашей исторической памяти, культурных ценностей, о запрете двойного гражданства и счетов в зарубежных банках для чиновников и лиц, которые занимают ответственные государственные посты, – мы об этом много говорили фактически с принятия действующей сейчас Конституции, а это произошло уже более четверти века назад.

Кроме того, для меня как юриста еще очень важны корректировки полномочий и ответственности между высшими органами государственной власти. Мы видим, что усиливается парламентский контроль, повышается роль Конституционного суда. Это придаст больше стабильности государству, это гарантия от тех потрясений, которые мы пережили в 1993 году накануне принятия Конституции, в которую мы сегодня вносим изменения.

Отдельно отмечу, что по новой редакции Конституции основой семейной политики государства будет семейное воспитание, именно ему отдается приоритет, равно как защите материнства и детства.

В сфере здравоохранения изменения в Конституцию закрепят право любого человека на получение доступной и качественной медицинской помощи вне зависимости от того, живет ли он в столице или в маленькой деревне за сотни километров от райцентра. А это значит, что, если органы власти не обеспечат людям достойное лечение, это будет восприниматься как нарушение Конституции", – сказал Артур Парфенчиков журналистам после голосования.

Глава республики призвал жителей Карелии прийти на избирательные участки и высказать свое мнение по поправкам в Конституцию нашей страны, проявить свою гражданскую позицию. Голосование будет продолжаться до 1 июля включительно.

Руководитель региона также лично убедился в том, что приняты беспрецедентные меры, направленные на максимально безопасное голосование. На участке есть необходимые средства индивидуальной защиты, на входе измеряется температура, соблюдается дистанция, работают наблюдатели.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-06-26 14:03:52
Опять торопится куда то , не ошибся бы в выборе :)
елпидифор
2020-06-26 14:03:22
Поздновато будет, другие главы Северо-Запада в первый день отголосовали и отрапортовали чин-чинарем на ТВ. Где был-то - не уж, как Катанандов, в Испании? Теперь еще субсидии за задержку зажмут.
zanoza
2020-06-26 12:56:23
Отстрелялся :)
Вася
2020-06-26 12:24:02
победа великая... победа народа...
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