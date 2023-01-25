Глава Карелии просит придумать название ремесленному центру, который откроется в бывшем ресторане

В бывшем ресторане «Петровский» Артур Парфенчиков предложил открыть площадку для рукодельниц и ремесленников.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков написал, что, по его мнению, магазинов и ресторанов в Петрозаводске уже достаточно, а вот культурных пространств не хватает, поэтому надо исправляться.

«Поручил министерству культуры создать творческую площадку для наших ремесленников и рукодельниц. Место для такого пространства уже есть – это помещения бывшего ресторана «Петровский» в центре города. Идея простая: гости смогут наблюдать за работой мастеров, пробовать свои силы в изготовлении сувениров, участвовать в кулинарных мастер-классах, а наши ремесленники - реализовывать свою продукцию. Потенциал у творческой площадки большой – от выставок и лекций до театрализованных представлений», - сказал Артур Парфенчиков.

Предполагается, что дизайн-проект будущего центра должен быть с национальным колоритом и функциональный.

По словам главы, Минкульт обещает запустить проект в работу в этом году.

«Есть идеи по поводу названия центра?», - интересуется Артур Парфенчиков.