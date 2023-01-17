Глава Карелии против наказания местных администраций за нерешенные проблемы, если у них нет денег

Судебные решения о штрафах для местных администраций за то, что они не выполняют те или иные обязанности, ложатся грузом на муниципальные бюджеты, хотя власти не виноваты, что в казне не хватает денег.

Такое мнение высказал сегодня на совещании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.

По действующему законодательству, муниципальные власти несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей. В случае выявление таких фактов прокуратура подает иск в суд, а тот обязывает власти принять меры по устранению нарушений. Например, отремонтировать водопровод, построить дорогу или обеспечить выполнение других задач в рамках местных полномочий. Если этого не происходит, то с администрации взыскиваются штрафы за счет местного бюджета.

«Сам по себе иск прокурора и даже решение суда ничего не решает… Суммы, которые предъявляются, в разы превышают возможности бюджета … Администрация штрафуется, изымаются деньги, которых и так мало, и перечисляются как штрафы в федеральный бюджет. Это вредительство. По-другому не назовешь… Мы фактически штрафуем муниципальный бюджет», — завил Парфенчиков.

По его мнению, штрафовать следует не администрацию, как юридическое лицо, а конкретных чиновников, если будет доказана их вина в тех или иных ситуациях.

«Большая просьба. Решения есть, но надо очень очень разумно обеспечивать их исполнение, чтобы не получалось так, что страдает муниципальный бюджет», — обратился глава Карелии к органам прокуратуры.

По его мнению, в целом для решения этой проблемы необходимо внести изменения в федеральное законодательство.