Глава Карелии проведет заседание правительства в режиме видеосвязи

В четверг 18 июня в режиме видеоконференцсвязи состоится заседание правительства Карелии, сообщили в управлении пресс-службы главы республики.

На заседании будет обсуждаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции и принимаемых правительством региона мерах. Участники заседания рассмотрят итоги прошедшего отопительного периода, а также изменения в прогнозный план приватизации государственного имущества Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Заседание состоится в 10.00.

Видеотрансляция заседания будет вестись на официальной странице Республики Карелия в социальной сети "ВКонтакте".