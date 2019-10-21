Глава Карелии провел рабочую встречу с энергетиками в Прионежском районе

19 октября 2019 года глава Карелии Артур Парфенчиков посетил объекты теплоснабжения, расположенные в селе Шелтозере и поселке Ладве.

Во время встречи с директором филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Игорем Карцевым глава республики обсудил вопросы обеспечения надежного теплоснабжения потребителей и реконструкцию энергообъектов, входящих в зону работы ПАО "ТГК-1" в Прионежском и Пряжинском районах.

"По договору концессии "ТГК-1" реализует масштабную программу реконструкции объектов теплоснабжения в Пряжинском и Прионежском районах, — отметил Игорь Карцев. — Проводимые мероприятия позволяют повысить надежность теплоснабжения и обеспечить безопасную и эффективную эксплуатацию оборудования".