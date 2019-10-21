Глава Карелии провел рабочую встречу с энергетиками в Прионежском районе

Новости по теме
Загрузка...
19 октября 2019 года глава Карелии Артур Парфенчиков посетил объекты теплоснабжения, расположенные в селе Шелтозере и поселке Ладве.
Во время встречи с директором филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Игорем Карцевым глава республики обсудил вопросы обеспечения надежного теплоснабжения потребителей и реконструкцию энергообъектов, входящих в зону работы ПАО "ТГК-1" в Прионежском и Пряжинском районах.
"По договору концессии "ТГК-1" реализует масштабную программу реконструкции объектов теплоснабжения в Пряжинском и Прионежском районах, — отметил Игорь Карцев. — Проводимые мероприятия позволяют повысить надежность теплоснабжения и обеспечить безопасную и эффективную эксплуатацию оборудования".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.10.2019, 15:23
17.10.2019, 06:40
18.10.2019, 10:43
19.10.2019, 11:22
16.10.2019, 17:43
21.10.2019, 09:00
Аналитика
18.10.2019 11:53
Капитал
Глава Петрозаводска призывает горожан участвовать в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, которые нуждаются в благоустройстве в следующем году в первую очередь.
15.10.2019 12:36
14.10.2019 17:06
10.10.2019 00:18
Чтиво
Сегодня 09:00
Без политики
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
18.10.2019 10:43
18.10.2019 09:48
07.10.2019 13:18
Медиа
16.10.2019 20:22
Опрос
Поддерживаете ли вы отмену моратория на смертную казнь?
Комментарии