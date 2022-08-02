Глава Карелии: «расселим почти 80% всех домов Петрозаводска, признанных аварийными до 2017 года»

Артур Парфенчиков рассказал о новых квартирах, которые в следующем году получат многие петрозаводчане из аварийных домов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о ходе строительства домов в Петрозаводске, предназначенных для расселения горожан, чье жилье было признано аварийным.

«В эти два дома на улице Боровой переедут сразу 960 человек. То есть мы расселим почти 80% всех домов Петрозаводска, признанных аварийными до 2017 года», — рассказал глава региона на своей странице в соцсети.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что строительство идет с опережением графика.

«Сейчас рабочие приступили к остеклению, в феврале планируют начать чистовую отделку. При этом по качеству дома не отличаются от коммерческого жилья — монолитные, утепленные. Отапливаться будут газом, с помощью современных крышных котельных. Значит коммунальные платежи будут ниже», — отметил Глава Карелии.

По словам Артура Парфенчикова, ключи от новых квартир петрозаводчане получат уже в следующем году.