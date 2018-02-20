Глава Карелии рассказал, как продвигается строительство перинатального центра

Самый большой объём незавершённых работ остаётся на отдельном здании пищеблока, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Как написал он в соцсети "ВКонтакте", в настоящее время завершаются отделочные работы, оснащение центра мебелью и техникой. В марте начнутся пуско-наладочные работы установленного медицинского и технического оборудования, размещение и обучение на рабочих местах медперсонала.

Работы в здании пищеблока к середине апреля будут завершены.

Он отметил, при наличии вопросов по выплате заработной платы прошу работников, занятых на стройке, направлять информацию на личную страницу "Вконтакте" вице-премьеру Игорю Корсакову.

"Сейчас всем субподрядным организациям деньги перечисляются непосредственно генподрядчиком РостТехнологии "Соцстрой", - добавил глава Карелии.

Напомним, строительство Перинатального центра на 130 мест на Лесном проспекте в карельской столице ведется с декабря 2014 года. Для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра выделено около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета, еще 489 миллионов направила республика. Сроки сдачи объекта несколько раз переносились. На сегодняшний день это самый известный в Карелии государственный долгострой.