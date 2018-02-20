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Новости. Общество
12:56, 20 Февраля 2018

Глава Карелии рассказал, как продвигается строительство перинатального центра

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Самый большой объём незавершённых работ остаётся на отдельном здании пищеблока, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Как написал он в соцсети "ВКонтакте", в настоящее время завершаются отделочные работы, оснащение центра мебелью и техникой. В марте начнутся пуско-наладочные работы установленного медицинского и технического оборудования, размещение и обучение на рабочих местах медперсонала.

Работы в здании пищеблока к середине апреля будут завершены.

Он отметил, при наличии вопросов по выплате заработной платы прошу работников, занятых на стройке, направлять информацию на личную страницу "Вконтакте" вице-премьеру Игорю Корсакову.

"Сейчас всем субподрядным организациям деньги перечисляются непосредственно генподрядчиком РостТехнологии "Соцстрой", - добавил глава Карелии.

Напомним, строительство Перинатального центра на 130 мест на Лесном проспекте в карельской столице ведется с декабря 2014 года. Для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра выделено около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета, еще 489 миллионов направила республика. Сроки сдачи объекта несколько раз переносились. На сегодняшний день это самый известный в Карелии государственный долгострой.

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Комментарии

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Максим Чумак
2018-02-20 13:19:39
Враньё это всё, там до здачи ещё как на коленях до Китая
Всё переделывают так как не правильно организована работа. Они там до обеда в рации орут у кого сколько народу и чем он занят.
Всех кто приходит сразу на должность носилы определяют. На гнали казаков типо кантроль ахаха на кой они там лишнею монету отмывать. Кароче стройка эта мега сказочная страна.
Деньги задерживают, дают кусками, инструменты делят чуть ли не с кулаками, за матерьял так же.
Я там работал знаю о чем говорю. Куча всяких разных фото с такими спрятаными косяками и их пропустят и примут.
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