Глава Карелии рассказал, как проводить общедомовые собрания в условиях COVID-19

В условиях распространения коронавируса, проведение массовых мероприятий с численностью 10 человек и более под запретом.

"Как быть? Об этом меня нередко спрашивают. Ответ прост: проводить собрание в заочной форме, как это и прописано в жилищном законодательстве. Это сведет к минимуму риск заразиться коронавирусом и не станет препятствием для выполнения дел, которые не могут быть отложены в долгий ящик", – отметил Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

Также изменены сроки проведения годового общего собрания собственников. Если раньше такое собрание нужно было провести в течение II квартала года, следующего за отчетным, то теперь это можно сделать до 1 января 2021 года.



То же самое относится и к общим собраниям членов ТСЖ, жилищных или других кооперативов, сказал глава Карелии.

"Что касается дачников, садоводческих и огороднических товариществ, то общие собрания можно проводить в форме очно-заочного или заочного голосования", – заключил губернатор.