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Глава Карелии рассказал, как проводить общедомовые собрания в условиях COVID-19

Новости. Общество
14:08, 07 Июля 2020
фото: © Антон Вергун/ТАСС
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В условиях распространения коронавируса, проведение массовых мероприятий с численностью 10 человек и более под запретом.

"Как быть? Об этом меня нередко спрашивают. Ответ прост: проводить собрание в заочной форме, как это и прописано в жилищном законодательстве. Это сведет к минимуму риск заразиться коронавирусом и не станет препятствием для выполнения дел, которые не могут быть отложены в долгий ящик", – отметил Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

Также изменены сроки проведения годового общего собрания собственников. Если раньше такое собрание нужно было провести в течение II квартала года, следующего за отчетным, то теперь это можно сделать до 1 января 2021 года.

То же самое относится и к общим собраниям членов ТСЖ, жилищных или других кооперативов, сказал глава Карелии.

"Что касается дачников, садоводческих и огороднических товариществ, то общие собрания можно проводить в форме очно-заочного или заочного голосования", – заключил губернатор.

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Комментарии

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карел
2020-07-07 14:23:33
Что то про экономику совсем не вещает . видно нечего и сказать . зопа там .
Гость
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