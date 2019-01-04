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Новости. Общество
11:15, 04 Января 2019
фото: Официальная страница главы Карелии

Глава Карелии рассказал, куда обращаться, если не чистят дороги

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Парфенчиков пояснил, что за уборку дорог в районах Карелии отвечают местные власти, а дворовых территорий - управляющие организации.

"Прямую ответственность за уборку города несут главы местных администраций, в бюджете которых предусмотрены средства на реализацию данных полномочий. Что касается дворовых территорий, то это зона ответственности ТСЖ и управляющих компаний. Их работу жильцам необходимо контролировать самостоятельно, оценивать, требовать выполнения оплаченных работ", – написал у себя на странице в соцсети Артур Парфенчиков.

По всем вопросам ненадлежащего исполнения обязанностей в сфере ЖКХ необходимо обращаться в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору, где звонки принимаются круглосуточно:

4 января – Андрей Иванович Нестеров, начальник управления государственного жилищного надзора и лицензирования, тел.: 271171;

5 января – Марина Александровна Королёва, начальник отдела надзора и контроля платы, тел.: 270310;

6 января – Сергей Викторович Новожилов, начальник отдела государственного жилищного надзора и лицензионного контроля, тел.: 8-921-222-64-40;

7 января – Андрей Иванович Нестеров, начальник управления государственного жилищного надзора и лицензирования, тел.: 271171;

8 января – Сергей Викторович Новожилов, начальник отдела государственного жилищного надзора и лицензионного контроля, тел.: 8-921-222-64-40;

Александр Эдуардович Темнышев, Председатель Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору, тел.: 8-921-700-11-17.

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Комментарии

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кир
2019-01-04 13:39:16
Системный сбой. Кнут давно не ходил по спине русского мужика.
German
2019-01-04 13:18:06
Уже какой год все аварии Глава РК ликвидирует на своих страницах в соц.сетях , не смешил бы людей . А на фига он такой и нужен , вместе с приставами и бурятами ?
Гость
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