Глава Карелии рассказал, куда обращаться, если не чистят дороги

Парфенчиков пояснил, что за уборку дорог в районах Карелии отвечают местные власти, а дворовых территорий - управляющие организации.

"Прямую ответственность за уборку города несут главы местных администраций, в бюджете которых предусмотрены средства на реализацию данных полномочий. Что касается дворовых территорий, то это зона ответственности ТСЖ и управляющих компаний. Их работу жильцам необходимо контролировать самостоятельно, оценивать, требовать выполнения оплаченных работ", – написал у себя на странице в соцсети Артур Парфенчиков.

По всем вопросам ненадлежащего исполнения обязанностей в сфере ЖКХ необходимо обращаться в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору, где звонки принимаются круглосуточно:

4 января – Андрей Иванович Нестеров, начальник управления государственного жилищного надзора и лицензирования, тел.: 271171;

5 января – Марина Александровна Королёва, начальник отдела надзора и контроля платы, тел.: 270310;

6 января – Сергей Викторович Новожилов, начальник отдела государственного жилищного надзора и лицензионного контроля, тел.: 8-921-222-64-40;

7 января – Андрей Иванович Нестеров, начальник управления государственного жилищного надзора и лицензирования, тел.: 271171;

8 января – Сергей Викторович Новожилов, начальник отдела государственного жилищного надзора и лицензионного контроля, тел.: 8-921-222-64-40;

Александр Эдуардович Темнышев, Председатель Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору, тел.: 8-921-700-11-17.