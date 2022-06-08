Глава Карелии рассказал о работе Питкярантского целлюлозного завода в условиях санкций

Карельское предприятие сейчас отправляет продукцию в Китай, Индию, Турцию и Иран, а Финляндия отказалась поставлять заводу оборудование.

Доля экспорта в продукции Питкярантского целлюлозного завода составляет почти 80 процентов. Внешние санкции внесли коррективы в работу предприятия. Сейчас завод отправляет продукцию в Китай, Индию, Турцию и Иран. Об этом заявил Артур Парфенчиков, подводя итоги совещания с руководством предприятия.

«Но завод не снижает своих объемов — питкярантская целлюлоза востребована на рынке. Как сообщил директор Константин Малышев, сейчас половина объемов продукции направляется в Китай, примерно четверть — в Индию, остальное — в Турцию и Иран», — рассказал Парфенчиков.

Глава республики заявил также о замене поставщика химикатов на заводе.

«Удалось заменить и поставщика импортных химикатов. После того, как зарубежный партнер остановил отгрузку, нашли альтернативный материал российского производства», — пояснил он.

По словам Парфенчикова, компания из Финляндии отказалась поставлять оборудование карельскому заводу. Сейчас ей ищут альтернативу.

«К 2025 году руководство завода планирует увеличить объемы производства с нынешних 110 тысяч тонн в год до 140 тысяч. Для этого необходимо построить новый дерево-подготовительный цех. В июне должны были начаться поставки оборудования. Однако финская компания-партнер отказалась от выполнения своих обязательств. Сейчас прорабатываем вопрос его замены», — рассказал глава республики.