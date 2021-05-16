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Глава Карелии рассказал о тех, кто шьет золотыми нитями

Новости. Общество
07:25, 17 Мая 2021
фото: Артур Парфенчиков / ВК
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Артур Парфенчиков заявил о необходимости развивать в Карелии поморское золотное шитьё.

Глава республики Артур Парфенчиков поздравил первую группу мастериц золотного шитья, завершивших обучение по дополнительной программе повышения квалификации «Техника и технология изготовления изделий „золотного шитья“» на базе Карельского колледжа культуры и искусств и ООО «Золотая нить Поморья». По окончанию обучения рукодельницы получили удостоверение о повышении квалификации и приглашение на стажировку в компанию "Золотая Нить Поморья". Об этом губернатор сообщил в соцсети. 

"Развитие Карелии - это и возрождение наших народных промыслов, среди которых особое место занимает Поморское золотное шитьё - одна из жемчужин нашего культурного наследия, созданного творчеством и трудом многих поколений наших талантливых предков. Благодаря карельским учёным и народным мастерам-энтузиастам это искусство удалось сохранить до наших дней", - заявил он.

Парфенчиков считает, что необходимо внедрять мастерство золотного шитья в профессиональное образование, привлекая к его развитию предпринимателей.

"Сохраняя приоритет ручного творчества, необходимо создавать и направления технического производства, применяя золотное шитьё в производстве массовой сувенирной продукции, одежды, аксессуаров, интерьеров. А это, в свою очередь, очевидный вклад в экономику республики", - сообщил губернатор.

Ранее сообщалось, что Парфенчиков приказал чиновникам «идти навстречу фермерам» в Карелии.

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