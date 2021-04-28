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Парфенчиков приказал чиновникам «идти навстречу фермерам» в Карелии

Новости. Общество
08:05, 29 Апреля 2021
фото: ГТРК «Карелия»
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Глава Карелии Артур Парфенчиков высказался о необходимости оказывать поддержку региональным фермерам.

Об этом Парфенчиков заявил на своей странице в соцсети, подводя итоги ежегодной встречи с карельскими фермерами.

«Еще одна задача, которую поставил всем ведомствам, — идти навстречу фермерам, разъяснять и помогать. Обучающие семинары по самым насущным темам поручил организовать в ближайшее время. Сейчас у наших фермеров начинается горячая пора, желаю всем хорошей посевной и чтобы карельская весна не подвела!», — сообщил глава региона.

Артур Парфенчиков также рассказал, что в Карелии будет продолжена практика предоставления земель нуждающимся фермерам. 

«Зал вновь был полон. Но в этот раз вопросов было уже гораздо меньше. Это говорит о том, что решения, принятые год назад, принесли результат. Прежде всего это работа по земле. Инвентаризация сельхозугодий показала, что земля в Карелии есть. И здесь важен индивидуальный подход к каждому случаю. Так, 42 фермерам, которым раньше отказывали, уже предоставлены участки, еще 25 получат их в ближайшее время. Конечно, в этом направлении нам еще очень многое предстоит сделать. Но начало положено, и останавливаться мы не намерены», — заявил он.

Ранее сообщалось, что фермеров и предпринимателей Карелии приглашают принять участие в «Весенней ярмарке».

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Комментарии

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Leopol'd
2021-04-29 09:49:28
Хорошая идея. Выдать чиновникам инструмент и отправить к фермерам. Двойной эффект. Импортозамещение, замена работников из ближнего зарубежья. Плюс они прекратят своими беспорядочными указаниями тормозить развитие экономики.
Изя
2021-04-29 10:11:48
Leopol'd, там же работать надо . угробят всю посевную )))
врунофф
2021-04-29 09:59:46
Leopol'dишка, а еще лучше всем агрекалчнутым инструмент выдать и на уборку помоек отправить. На большее не способны. Ты у них там главным будешь - ловко ручонками жестикулируешь :)
Off
2021-04-29 10:10:51
врунофф, социопатишка ... помойки не трожь , это место обитания одного бухарика с котом . Он за свое место обитания , колготки на тебе порвет :)
Off
2021-04-29 10:43:42
Беня, понял , понял . Это твой , типа , ироничный комментарий . :) Беня , да ты гигант мысли , отец русской педрократии . :)
Беня
2021-04-29 10:31:12
Бинго! :)
Сперва "Леопольдишка", потом "врунов социопатишка", осталось дописать "там где педроссы, там всегда огурцы и фермеры" и будет вааще флеш-рояль по полной программе:)
Никита
2021-04-29 08:11:24
Молодец какой ......приказал ....и огурцов наросло .
Беня
2021-04-29 10:32:14
Никита, он может и по воде ходить умеет, но прикидывается веником :)
Никита
2021-04-29 10:40:07
Беня, реально так похож .
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