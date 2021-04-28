Парфенчиков приказал чиновникам «идти навстречу фермерам» в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков высказался о необходимости оказывать поддержку региональным фермерам.

Об этом Парфенчиков заявил на своей странице в соцсети, подводя итоги ежегодной встречи с карельскими фермерами.

«Еще одна задача, которую поставил всем ведомствам, — идти навстречу фермерам, разъяснять и помогать. Обучающие семинары по самым насущным темам поручил организовать в ближайшее время. Сейчас у наших фермеров начинается горячая пора, желаю всем хорошей посевной и чтобы карельская весна не подвела!», — сообщил глава региона.

Артур Парфенчиков также рассказал, что в Карелии будет продолжена практика предоставления земель нуждающимся фермерам.

«Зал вновь был полон. Но в этот раз вопросов было уже гораздо меньше. Это говорит о том, что решения, принятые год назад, принесли результат. Прежде всего это работа по земле. Инвентаризация сельхозугодий показала, что земля в Карелии есть. И здесь важен индивидуальный подход к каждому случаю. Так, 42 фермерам, которым раньше отказывали, уже предоставлены участки, еще 25 получат их в ближайшее время. Конечно, в этом направлении нам еще очень многое предстоит сделать. Но начало положено, и останавливаться мы не намерены», — заявил он.

Ранее сообщалось, что фермеров и предпринимателей Карелии приглашают принять участие в «Весенней ярмарке».