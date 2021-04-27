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Фермеров и предпринимателей Карелии приглашают принять участие в «Весенней ярмарке»

Новости. Общество
13:20, 28 Апреля 2021
фото: © Николай Смирнов/Столица на Онего
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Свой ассортимент товаров для дачи могут предложить организации, предприниматели и граждане, занимающиеся крестьянско-фермерским хозяйством, садоводством, огородничеством и животноводством, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 13 по 16 мая в карельской столице пройдет традиционная «Весенняя ярмарка». Торговые ряды, где будут представлены товары для дачи, разместят на Ярмарочной площади (в районе пересечения Инженерной улицы и Октябрьского проспекта).

Администрация Петрозаводска приглашает к участию в ярмарке организации, предпринимателей и граждан, которые ведут крестьянско-фермерские, личные подсобные хозяйства, занимаются садоводством, огородничеством и животноводством.

Заявки принимаются по адресу: г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 5 А, кв. 26. Сообщить о своем участии также можно по электронной почте: opr@petrosnab10.ru.

Телефон для справок: 76-02-14.

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Комментарии

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zanoza
2021-04-28 14:49:50
Зачем устраивать ярмарки ,в то время ,как майская демонстрация запрещена по причине угрозы распространения пандемии? Где логика? Давайте уже запрещать все массовые мероприятия, в т.ч. ярмарки.
театральный критик
2021-04-28 14:01:10
В магазинах все есть. С кассовым чеком и гарантийным сроком.
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