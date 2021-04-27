Фермеров и предпринимателей Карелии приглашают принять участие в «Весенней ярмарке»

Свой ассортимент товаров для дачи могут предложить организации, предприниматели и граждане, занимающиеся крестьянско-фермерским хозяйством, садоводством, огородничеством и животноводством, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 13 по 16 мая в карельской столице пройдет традиционная «Весенняя ярмарка». Торговые ряды, где будут представлены товары для дачи, разместят на Ярмарочной площади (в районе пересечения Инженерной улицы и Октябрьского проспекта).

Администрация Петрозаводска приглашает к участию в ярмарке организации, предпринимателей и граждан, которые ведут крестьянско-фермерские, личные подсобные хозяйства, занимаются садоводством, огородничеством и животноводством.

Заявки принимаются по адресу: г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 5 А, кв. 26. Сообщить о своем участии также можно по электронной почте: opr@petrosnab10.ru.

Телефон для справок: 76-02-14.