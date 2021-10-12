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Глава Карелии рассказал о завершении строительства автовокзала в Пряже

Новости. Общество
10:30, 12 Октября 2021
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

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Новое здание автовокзала в Пряже планируют закончить до конца октября.

Об этом пишет руководитель республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

«С июля, когда был там с инспекцией, строители существенно продвинулись: все основные работы уже выполнены, в том числе благоустроена прилегающая территория. Сейчас рабочие занимаются внутренней электрикой», — сообщил глава Карелии.

Артур Парфенчиков напомнил, что помимо здания, где разместятся все основные помещения — зал ожидания, кассы, туалет, рядом будет К. П. По словам главы республики, он также практически готов. Сдать автовокзал в эксплуатацию подрядчик должен до конца года.

Кроме того, продолжается строительство автовокзала и в Пудоже. Возведены стены, проложены необходимые коммуникации, подрядная организация приступает к установке кровли. После чего можно будет делать внутреннюю чистовую отделку. Пудожский автовокзал сможет принять первых пассажиров в следующем году, уточнил руководитель региона.

Ранее глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о затянувшейся реконструкции автовокзала в Петрозаводске.

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