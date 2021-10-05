Любарский рассказал о затянувшейся реконструкции автовокзала в Петрозаводске

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что старое здание автовокзала устарело, что потребовало полного обновления комплекса.

Владимир Любарский заявил, что в карельской столице автобусные рейсы в период реконструкции автовокзала отправляются от железнодорожного вокзала. Мэр Петрозаводска пообещал организовать информирование пассажиров по поводу отправляющихся автобусов при помощи динамиков.

«Пригородные и междугородние автобусы временно отправляются от железнодорожного вокзала. Там продаются билеты, пассажирам доступны залы ожидания и туалеты. Одно из обращений касалось дополнительного информирования ожидающих пассажиров об отправке автобусов. Для решения этого вопроса в самое ближайшее время в здании вокзала будут установлены дополнительные динамики», — заявил Любарский в соцсети.

Глава Петрозаводска рассказал, что автовокзал в настоящее время проходит масштабную реконструкцию, поскольку здание устарело.

«Старое здание было построено в 1972 году. Оно физически и морально устарело, не отвечало требованиям безопасности и не позволяло обеспечить там безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями. Масштабная реконструкция подразумевает полное обновление комплекса, который станет удобен и пассажирам, и перевозчикам. На территории появятся зоны осмотра транспорта, помещения для сотрудников, новый крытый перрон прибытия и отправления автобусов. В основном здании оборудуют зал ожидания, комнату матери и ребенка, медицинский кабинет, современные санузлы, новые кассы, камеры хранения и другие помещения», — пояснил Любарский.

Ранее сообщалось, что автовокзал в Петрозаводске откроют после реконструкции с опозданием на несколько месяцев. Завершение строительно-монтажных работ планировалось до 1 декабря, а ввод автовокзала в эксплуатацию — до 31 декабря. Теперь чиновники ожидают завершения работ по объекту в первом квартале 2022 года.